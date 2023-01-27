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Общество

11 рыбаков нарушили пограничный режим на Псковско-Чудском озере

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

11 граждан нарушили пограничный режим на Псковско-Чудском озере, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В отношении 10 граждан возбуждены дела об административных правонарушениях и проводятся процессуальные проверки, один нарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России.

В соответствии с указанными правилами, учету в подразделении пограничного органа подлежат используемые в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов Российской Федерации, в пределах которых установлен пограничный режим, маломерные суда и средства передвижения по льду.

Постановка на учет судов осуществляется собственниками судов, в том числе при смене собственников, до начала их эксплуатации посредством уведомления по почте, факсимильной связи либо путем личного обращения в отделение в Гдове.

При личном обращении при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы на судно (средство), которое будет ставиться на учет. При подаче уведомления о постановке на учет судна (средства) по почте либо факсимильной связи необходимо направлять копии документов, удостоверяющих личность, и копии документов на судно (средство), которое будет ставиться на учет.

В целях соблюдения правил пограничного режима и мер собственной безопасности при выходе судов из пунктов базирования на участки (в районы) российской части вод лицо, управляющее судном (средством), не позднее чем за 2 часа до выхода судна по телефонной связи или радиосвязи обязано уведомить отделение в г. Гдове о наименовании (номере) пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, названии судна (при его наличии), лице, управляющем судном (средством), месте (районе) плавания, количестве человек на судне, времени выхода, предполагаемом времени возвращения.

Пребывание граждан в акватории Псковского, Теплого и Чудского озер, в пределах пограничной зоны, разрешено только в светлое время суток (с восхода до захода солнца).

Все еще действует запрет на выезд транспортных средств на лёд озёр. Выезжающие на лёд водоемов могут быть привлечены к административной ответственности.

Более подробную информацию о порядке постановки на учет судов,а также средств передвижения по льду, используемых в акватории Псковско-Чудского водоема, порядке уведомления о выходе и возвращении судов (средств передвижения по льду) в пункты базирования, а также о ведении промысловой, исследовательской, изыскательской и иной деятельности в акватории пограничных озер можно получить, обратившись в отделение в Гдове по телефонам: 8 (8113) 12-32-53, 8 (8113) 13-31-30, 8 (8113) 12-30-72. Для направления уведомлений: факс 8 (8113) 12-13-31; почтовый адрес: Гдов, ул. Ленинградская, д. 9, индекс 181600.

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