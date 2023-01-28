Полиция разыскивает пропавшего в 2020 году псковича

11:45, 28 января 2023, ПАИ

Псковские полицейские разыскивают уроженца Пскова Юрия Михайлова 1982 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот уроженец города Пскова без вести пропал в 2020 году.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмные, прямые, короткие, лицо овальной формы, брови дугообразные, нос с горбинкой, губы тонкие.

Всех граждан, которым что-либо известно о местонахождении Ю. С. Михайлова, просят обратиться по телефонам 59-63-29, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).