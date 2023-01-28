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Общество

Роскомнадзор заблокировал сайты американских спецслужб

Сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР), а также несколько других зарубежных ресурсов были заблокированы за распространение материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих вооруженные силы Российской Федерации, сообщает ТАСС.

«На основании Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор ограничил доступ к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, на ресурсах были выявлены материалы, «содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации», добавили в Роскомнадзоре.

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