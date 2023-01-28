Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мошенники украли у жителей Псковской области более миллиона рублей

Более миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова и Гдовского района после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти январские дни некоторым псковичам и жителю Гдовского района звонили незнакомцы. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированного списания их денежных средств или оформления на них кредитов настоятельно рекомендовали собеседникам срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Другие злоумышленники ввели людей в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров через интернет-сайты, а также предлагали даже заняться продажей валюты на брокерском рынке.

В итоге потерпевшие, поддавшись ухищрениям мошенников, лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 января 2023

В Псковской области охотники регулируют численность волков

28 января 2023

Пропавшего на пути из Великих Лук в Псков мужчину ищут поисковики
28 января 2023

Полиция разыскивает пропавшего в 2020 году псковича
27 января 2023

Псковичи перевели мошенникам около миллиона рублей
27 января 2023

Из-за ДТП на Ольгинском мосту в Пскове образовалась пробка
27 января 2023

Любителя велосипедных поездок поймали на краже в Дедовичах
26 января 2023

Три автомобиля столкнулись в Островском районе
26 января 2023

Водитель «Газели» пострадал в результате ДТП в Островском районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...