Мошенники украли у жителей Псковской области более миллиона рублей

17:52, 28 января 2023, ПАИ

Более миллиона рублей не досчитались несколько жителей Пскова и Гдовского района после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти январские дни некоторым псковичам и жителю Гдовского района звонили незнакомцы. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированного списания их денежных средств или оформления на них кредитов настоятельно рекомендовали собеседникам срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Другие злоумышленники ввели людей в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров через интернет-сайты, а также предлагали даже заняться продажей валюты на брокерском рынке.

В итоге потерпевшие, поддавшись ухищрениям мошенников, лишились в общей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.