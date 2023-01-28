Документальный фильм «сVоих не бросаем» вышел в эфире «Первого Псковского»

23:37, 28 января 2023, ПАИ

Новый проект телеканала «Первый Псковский» о тех, кто защищает интересы России и отстаивает её независимость.

Съёмочная группа телеканала проехала тысячи километров до зоны спецоперации под Луганском и своими глазами увидела, как живут и готовятся к отправке на передовую военные 76-й дивизии ВДВ, мобилизованные и добровольцы.

Мужская дружба, взаимовыручка, боевой дух — настоящие защитники Отечества. Для бойцов очень важна поддержка близких или даже совсем незнакомых людей.

Смотрите фильм «сVоих не бросаем» здесь. Повтор на телеканале «Первый Псковский» в воскресенье, 29 января, в 12:30.