Документальный фильм «сVоих не бросаем» вышел в эфире «Первого Псковского»
Новый проект телеканала «Первый Псковский» о тех, кто защищает интересы России и отстаивает её независимость.
Съёмочная группа телеканала проехала тысячи километров до зоны спецоперации под Луганском и своими глазами увидела, как живут и готовятся к отправке на передовую военные 76-й дивизии ВДВ, мобилизованные и добровольцы.
Мужская дружба, взаимовыручка, боевой дух — настоящие защитники Отечества. Для бойцов очень важна поддержка близких или даже совсем незнакомых людей.
Смотрите фильм «сVоих не бросаем» здесь. Повтор на телеканале «Первый Псковский» в воскресенье, 29 января, в 12:30.
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23 января 2023
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