Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Документальный фильм «сVоих не бросаем» вышел в эфире «Первого Псковского»

Новый проект телеканала «Первый Псковский» о тех, кто защищает интересы России и отстаивает её независимость. 

Съёмочная группа телеканала проехала тысячи километров до зоны спецоперации под Луганском и своими глазами увидела, как живут и готовятся к отправке на передовую военные 76-й дивизии ВДВ, мобилизованные и добровольцы. 

Мужская дружба, взаимовыручка, боевой дух — настоящие защитники Отечества. Для бойцов очень важна поддержка близких или даже совсем незнакомых людей. 

Смотрите фильм «сVоих не бросаем» здесь. Повтор на телеканале «Первый Псковский» в воскресенье, 29 января, в 12:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 января 2023

Документальный фильм «сVоих не бросаем» вышел в эфире «Первого Псковского»
27 января 2023

В Пскове изменился размер платы за содержание жилья в многоквартирном доме
26 января 2023

Изменения в избирательное законодательство внесли депутаты Собрания
24 января 2023

Александр Козловский высказался против «искусственной» конкуренции на выборах
24 января 2023

Депутат Госдумы станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
24 января 2023

ВИДЕО: Александр Серавин рассказал об общественно-политической ситуации в регионе
23 января 2023

Политической игрой назвал Александр Серавин заявления о пагубности трансформации районов в округа

23 января 2023

Об интересе «варягов» к псковским выборам заявил вице-губернатор

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...