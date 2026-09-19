Соотечественники голосуют на приграничных избирательных участках в Псковской области

09:41, 19 сентября 2026, ПАИ

Соотечественник, прибывший из Эстонии, проголосовал на избирательном участке, расположенном вблизи пункта пограничного перехода, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

«Этот момент ещё раз доказывает: где бы ни находились граждане России, у них всегда есть возможность быть услышанными и принять участие в определении будущего страны», – подчеркнули в избиркоме.

Создание комфортных условий для волеизъявления – это приоритет, который помогает объединять всех граждан России, отметили в пресс-службе.

«Я впервые голосую в передвижной участковой избирательной комиссии. О существовании такого автобуса, такой формы голосования я никогда не знал. Узнал случайно: когда пришёл в Печорскую избирательную комиссию, сказали, что можно проголосовать, на что я с удовольствием согласился. Вот так я свой гражданский долг здесь выполнил – проголосовал, о чём не жалею. И вы тоже должны сделать свой выбор», – поделился впечатлениями соотечественник.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.