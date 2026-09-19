«Это удобно»: представительница сето Елена Вариксоо проголосовала на выборах в Псковской области в формате ДЭГ

10:20, 19 сентября 2026, ПАИ

Представительница коренного малочисленного народа сето, проживающего в Печорском районе Псковской области, заместитель директора Печорской лингвистической гимназии по учебно-воспитательной работе Елена Вариксо проголосовала на выборах с помощью ДЭГ. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Я голосую с 18 лет, потому что голосовали всегда мои родители, и мы вместе с ними ездили, и это целый выезд был вообще, потому что наш избирательный участок находился в 15 км от дома и ездили всегда. Поэтому для меня даже вопрос не стоит – голосовать или не голосовать. Я помню, как голосовала моя прабабушка, которая всегда в день выборов надевала самый красивый платочек. У неё была избирательный участок через дорогу от её дома. И это тоже у меня в памяти как-то очень сильно до сих пор отражается», – поделилась она.

Дистанционное электронное голосование Елена Вариксоо выбрала из-за удобства.

«Я могу проголосовать в любой момент. В этом, конечно, огромное достоинство и преимущество ДЭГ», – подчеркнула она.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.