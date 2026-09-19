Ни одной жалобы не поступило в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области

10:32, 19 сентября 2026, ПАИ

Свою работу продолжил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области сегодня, 19 сентября, сообщили ПАИ в Общественной палате региона.

По состоянию на 10:00 19 сентября в общественный штаб за первый день поступило 949 сообщений наблюдателей о ходе голосования. При этом все наблюдатели сообщают об отсутствии замечаний и нарушений. Также в общественный штаб не поступало никаких жалоб.

Напомним, что наблюдатели, назначенные Общественной палатой Псковской области, находятся на всех 567 избирательных участках и регулярно информируют общественный штаб. Кроме того, действует Центр общественного наблюдения Псковской области, куда выводится трансляция с видеокамер УИК и информация независимого общественного мониторинга (НОМ).

Второй день голосования начался в Псковской области сегодня, 19 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.