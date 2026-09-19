Для самых маленьких: дети голосуют за сказочных персонажей на выборах в Псковской области
Специальные уголки для детей продолжают работать в Псковской области в рамках единого дня голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
«Избиратели активно приходят на участки, чтобы сделать свой выбор. Не отстают и самые юные участники избирательного процесса: детки с интересом присоединяются к детскому голосованию», – отметили в избиркоме.
Пока взрослые выбирают кандидатов, малыши отдают свои голоса за сказочных персонажей: Клубкохвостика, Обнимусика, Пушо-хвостика, Светлолапочку или Ушастика‑слушастика.
Специально оборудованные зоны для голосования детей расположены непосредственно на избирательных участках. Узнать адрес участка в муниципальных образованиях Псковской области можно по ссылке, ближе познакомиться с кандидатами – здесь.
Ранее сообщалось, что более 200 детских уголков открыли на выборах в Псковской области.
Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.
Для самых маленьких: дети голосуют за сказочных персонажей на выборах в Псковской области
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