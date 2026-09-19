Для самых маленьких: дети голосуют за сказочных персонажей на выборах в Псковской области

11:15, 19 сентября 2026, ПАИ

Специальные уголки для детей продолжают работать в Псковской области в рамках единого дня голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

«Избиратели активно приходят на участки, чтобы сделать свой выбор. Не отстают и самые юные участники избирательного процесса: детки с интересом присоединяются к детскому голосованию», – отметили в избиркоме.

Пока взрослые выбирают кандидатов, малыши отдают свои голоса за сказочных персонажей: Клубкохвостика, Обнимусика, Пушо-хвостика, Светлолапочку или Ушастика‑слушастика.

Специально оборудованные зоны для голосования детей расположены непосредственно на избирательных участках. Узнать адрес участка в муниципальных образованиях Псковской области можно по ссылке, ближе познакомиться с кандидатами – здесь.

Ранее сообщалось, что более 200 детских уголков открыли на выборах в Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.