В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина

11:03, 29 января 2023, ПАИ

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте в Пскове совершена кража.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.