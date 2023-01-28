В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте в Пскове совершена кража.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.
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