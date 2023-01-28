Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломами восьми ребер

12:34, 29 января 2023, ПАИ

Известного 85-летнего телеведущего и профессора МГУ Николая Дроздова госпитализировали в Москве с многочисленными переломами ребер, пишет Lenta.ru.

Его друг рассказал, что Дроздов находился в реанимации, однако сейчас его уже перевели в отдельную палату. В больницу, по его словам, ведущего привезли с многочисленными переломами ребер. Он сообщил, что профессор повредил ребра при падении на улице, когда возвращался с работы в университете.

«Врачи зафиксировали у него переломы восьми ребер», — отметил он. По его словам, Дроздова мучают сильные боли, из-за чего медики колют ему обезболивающие препараты. «Гипс врачи накладывать не стали: ждут, когда ребра срастутся сами», — рассказал он.

К ведущему пускают только его дочь. По прогнозам врачей, Дроздов проведет в больнице еще неделю.