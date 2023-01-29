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Общество

78% псковичей не хотели бы полностью отказываться от наличных денег

78 % псковичей не хотели бы полностью отказываться от наличных денег. Лишь 11 % опрошенных хотели бы перейти на безналичный расчёт и не носить при себе наличных, сообщает сервис SuperJob.

Чаще остальных о нежелании отказаться от наличных говорили респонденты старше 45 лет (83 %) и россияне с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (80 %). Реже всего наличные нужны псковичам моложе 34 лет (54 %).

В целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13 %. Похожую ситуацию SuperJob фиксировал во время ковида: перейти на цифровые расчёты были готовы лишь 12 %, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов.

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