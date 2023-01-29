В России падают цены на аренду жилья

18:02, 29 января 2023, ПАИ

Цены на аренду квартир в 16 городах-миллионниках России, а также в Московской и Ленинградской областях продолжили снижаться, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса аналитики рынка недвижимости «ЦИАН. Аналитика». Средняя стоимость однокомнатной квартиры в январе этого года составила 21,4 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатной — 31 тыс. рублей. По сравнению с показателями декабря 2022 года она снизилась на 0,1 и 08 % соответственно.

При этом темпы снижения средних цен на аренду квартир замедляются. В декабре средняя стоимость однушки снизилась на 0,5 %, двушки — на 2 %.

По данным федеральной риелторской компании «Этажи», средняя стоимость однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах в январе составила 21 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 25,8 тыс. рублей. По сравнению с данными на декабрь показатели уменьшились на 1,5 и 1,9 % соответственно.

По словам риелторов, на падение цен на жильё в России повлиял рост объёма предложения квартир в аренду: число доступных квартир за год увеличилось на 70–86 %.

Риелторы уточнили, что ситуация вряд ли существенно изменится в феврале 2023 года: это не самый активный с точки зрения спроса на жильё период. Риелторы считают, что рост спроса на аренду квартир начнётся в марте–апреле 2023 года.