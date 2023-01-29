Желание спать днём может указывать на онкологические и эндокринные заболевания

17:37, 29 января 2023, ПАИ

Желание прилечь поспать днём может быть вызвано не только постоянным стрессом, недосыпом и усталостью, в некоторых случаях дневная сонливость говорит о серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом RT рассказал доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

У здорового человека не должно быть постоянного желания поспать, ночного сна продолжительностью около девяти часов должно хватать на весь период бодрствования. Иногда постоянная сонливость свидетельствует о нехватке витаминов, биполярном расстройстве или депрессии.

«Сонливость в течение дня является неспецифическим симптомом, который может говорить о целом ряде серьёзных заболеваний. Желание спать в течение дня вызывают гипотиреоз, андрогенодефицитные состояния, сахарный диабет, онкологические заболевания», — предупредил врач.

Сонливость может быть вызвана и менее опасными причинами: если человек пьёт много кофе или энергетиков, он будет испытывать проблемы с ночным сном и хотеть спать днём. Если дневная сонливость беспокоит постоянно, при этом человек высыпается ночью, то это повод для обращения к врачу.