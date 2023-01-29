Усвятские школьники побывали за кулисами Великолукского драматического театра
Ученики старших классов Усвятской средней школы побывали в Великолукском драматическом театре на моноспектакле о легендарном исполнителе романсов Петре Лещенко «Я тоскую по Родине». Об этом сообщает газета «Новая жизнь».
Ребята не просто посмотрели представление, но и сами приняли участие в нескольких сценах.
После спектакля школьники прошли с экскурсией по театральному закулисью. Они побывали на сцене, в гримёрной, попробовали себя в образах театральных героев, посетили костюмерную мастерскую и студию звукозаписи. Ребятам рассказали, как создаётся реквизит.
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