Усвятские школьники побывали за кулисами Великолукского драматического театра

19:38, 29 января 2023, ПАИ

Ученики старших классов Усвятской средней школы побывали в Великолукском драматическом театре на моноспектакле о легендарном исполнителе романсов Петре Лещенко «Я тоскую по Родине». Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

Ребята не просто посмотрели представление, но и сами приняли участие в нескольких сценах.

После спектакля школьники прошли с экскурсией по театральному закулисью. Они побывали на сцене, в гримёрной, попробовали себя в образах театральных героев, посетили костюмерную мастерскую и студию звукозаписи. Ребятам рассказали, как создаётся реквизит.