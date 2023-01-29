Красногородские хоккеисты в минувшие выходные сыграли две игры

23:16, 29 января 2023, ПАИ

Сразу две игры с участием команд из Красногородска состоялись 29 января, сообщает газета «Заря».

В Ледовом дворце города Пскова в рамках Ночной хоккейной лиги 40+ прошёл матч между командами «Красный город» и «Экспресс» (Великие Луки). Со счётом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0) победу одержали красногородские хоккеисты. А на ледовой арене Великих Лук встретились «ЛукиСпорт» (Великие Луки) и «Красногородск» (НХЛ, 50+). Счёт — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу великолучан.