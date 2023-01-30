Циклон принесет похолодание на Северо-Запад России
Облачные поля атлантического циклона накроют Северо-Запад России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
По словам синоптиков, вместе с ненастьем в регион придёт потепление. Днём на юго-западе ожидается от +1 до +4 градусов. А в самом конце рабочей недели температура понизится от 0 до -5 градусов, на севере – от -5 до -10 градусов.
В Санкт-Петербурге время от времени будет идти снег, в отдельные дни – с дождём. Днём прогнозируют от 0 до +3 градусов, в пятницу подморозит от 0 до -3 градусов.
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