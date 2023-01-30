Циклон принесет похолодание на Северо-Запад России

09:43, 30 января 2023, ПАИ

Облачные поля атлантического циклона накроют Северо-Запад России. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

По словам синоптиков, вместе с ненастьем в регион придёт потепление. Днём на юго-западе ожидается от +1 до +4 градусов. А в самом конце рабочей недели температура понизится от 0 до -5 градусов, на севере – от -5 до -10 градусов.

В Санкт-Петербурге время от времени будет идти снег, в отдельные дни – с дождём. Днём прогнозируют от 0 до +3 градусов, в пятницу подморозит от 0 до -3 градусов.