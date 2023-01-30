Вывоз более 64 кг наркотиков пресекли псковские сотрудники ФСБ

13:09, 30 января 2023, ПАИ

Гражданин Турции осужден за попытку перевезти наркотики через границу в Псковской области. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли канал незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору.

Гражданин Турции намеревался незаконно провезти через таможенный пост «Убылинка» с территории Российской Федерации на территорию ЕС наркотики в особо крупном размере, предоставленные ему неустановленными лицами. Однако в ходе таможенного досмотра автомобиля фигуранта в скрытой технологической нише сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли 130 брикетов из полимерного материала, в которых находились наркотики массой свыше 64 килограммов.

Иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Иностранцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.