Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Вывоз более 64 кг наркотиков пресекли псковские сотрудники ФСБ

Гражданин Турции осужден за попытку перевезти наркотики через границу в Псковской области. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли канал незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору. 

Гражданин Турции намеревался незаконно провезти через таможенный пост «Убылинка» с территории Российской Федерации на территорию ЕС наркотики в особо крупном размере, предоставленные ему неустановленными лицами. Однако в ходе таможенного досмотра автомобиля фигуранта в скрытой технологической нише сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли 130 брикетов из полимерного материала, в которых находились наркотики массой свыше 64 килограммов.

Иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Иностранцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2023

Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой Мировой войны в Пскове
30 января 2023

Три великолукские пенсионерки отдали мошенникам 750 тысяч рублей

30 января 2023

Более 30 человек за месяц стали жертвами мошенников в Псковской области
30 января 2023

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Печорском районе
29 января 2023

Ещё пять бойцов из Псковской области погибли в зоне СВО
29 января 2023

Профилактическую беседу в Островском колледже провёл начальник ОГИБДД
28 января 2023

Документальный фильм «сVоих не бросаем» вышел в эфире «Первого Псковского»
28 января 2023

Неудачная рыбалка обернулась смертельным исходом


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...