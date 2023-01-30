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Циклон «Николас» принес в Псковскую область дождь со снегом и порывистый ветер

Атлантический циклон «Николас» принес в Псковскую область дождь со снегом и порывистый ветер. Филиал компании «Россети Северо-Запад» в регионе работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня. 

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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