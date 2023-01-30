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Происшествия

Три великолукские пенсионерки отдали мошенникам 750 тысяч рублей

В Великих Луках три пенсионерки стали жертвами телефонных мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.  

По версии следствия, 28 января пяти пожилым великолучанкам в разное время позвонили незнакомцы и заявили, что их дочери, внучка и сестра будто бы попали в ДТП, а для решения возникших проблем незамедлительно требуются деньги. «Мошенники говорили настолько убедительно и правдоподобно, что некоторые пожилые женщины без колебаний поверили им и передали в общей сложности 750 тысяч рублей прибывшим курьерам», - отметили в ведомстве.

Когда же три потерпевшие пенсионерки убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Однако две пенсионерки 1939 и 1952 годов рождения на ухищрения злоумышленников не поддались. А с каждой из них за мнимую помощь «попавшим в беду» дочерям потребовали по 800 тысяч рублей. «Эти пенсионерки оказались хорошо осведомленными о фактах подобного рода мошенничества и на притязания незнакомцев ответили отказом. К тому же они узнали, что с их родными на самом деле все в порядке. Таким образом, в данном случае неизвестные «доброжелатели» остались ни с чем», - рассказали в полиции.

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