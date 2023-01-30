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Спорт

Самой быстрой участнице псковского автомногоборья вручат спецприз

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью – ледовый спринт-слалом «Печоры-2» состоится 4 февраля. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. 

Он рассказал, что в этом году самой быстрой участнице ралли будет вручена специальная награда в виде силуэта девушки, созданная ребятами из псковского «Кванториума». «Мало того, этот кубок имеет еще и практическую ценность. Крышка снимается, и там можно хранить, например, серёжки», - отметил он. 

По словам Олега Мыслевича, также будут номинации для переднеприводных и заднеприводных автомобилей, отдельные кубки предусмотрены для семейных экипажей.

В первенстве по автомногоборью смогут принимать участие подростки с 12 лет. «Мы стараемся сделать безопасные трассы, потому что это непрофессиональный спорт. Для этого не нужен специально подготовленный автомобиль с каркасом жёсткости, здесь определяющим является мастерство управления автомобилем», - пояснил эксперт.

Первый этап чемпионата и первенства по автомногоборью завершился на картодроме «Печорский» 21 января. В соревновании приняли участие 24 спортсмена. 

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью 2023 года – ледовый спринт-слалом «Печоры-2» состоится 4 февраля на картодроме «Печорский» (Печорский район, 42-й км шоссе Псков – Рига), на новой более протяженной трассе. Заявки на участие принимаются до 3 февраля.

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