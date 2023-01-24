Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Завершился первый этап чемпионата Псковской области по автомногоборью

Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью - ледовый спринт-слалом «Печоры –1» завершился на картодроме «Печорский» 21 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.  

Фото здесь и далее: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Псковской области

В соревновании приняли участие 24 спортсмена.  

В классе переднеприводных автомобилей (2WD) лидером стал Виктор Воробьев из Санкт-Петербурга. Второе место занял Алексей Иванович (Санкт-Петербург), третье место – Владислав Дивисенко (Псков).

В классе заднеприводных автомобилей (2WD-) призовые места разыграли псковичи: Павел Захарченко, Руслан Русинов и Александр Головко соответственно.

В номинации «Семейный» победу одержала семья Качановых. 

В первом этапе первенства Псковской области по автомобильному многоборью (разыгрывается среди подростков с 12 до 18 лет) победу одержал 14-летний Лев Интролигатор (Санкт-Петербург), второе место занял 15-летний Семён Виноградов (Пушкинские Горы). 

 

С положением пилотов после первого этапа можно ознакомиться на сайте федерации.

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью 2023 года - ледовый спринт-слалом «Печоры – 2» состоится 4 февраля на картодроме «Печорский» (Печорский район, 42-й км шоссе Псков - Рига), на новой более протяженной трассе. Заявки на участие принимаются до 3 февраля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2023

Завершился первый этап чемпионата Псковской области по автомногоборью
24 января 2023

Баскетболистки из Локни взяли золото на чемпионате области
24 января 2023

Псковский борец завоевал золото на всероссийских соревнованиях
24 января 2023

Более 15 медалей привезли псковские кикбоксеры с турнира в Петербурге
24 января 2023

Гребцы из Дедовичей стали победителями областного первенства
24 января 2023

Псковичи завоевали медали на первенстве России по джиу-джитсу
23 января 2023

Великолучанка стала первой на чемпионате России в группе «Блочный лук»
23 января 2023

Единоборцы из Печорского района вернулись с чемпионата России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...