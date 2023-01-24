Завершился первый этап чемпионата Псковской области по автомногоборью

15:22, 24 января 2023, ПАИ

Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью - ледовый спринт-слалом «Печоры –1» завершился на картодроме «Печорский» 21 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

В соревновании приняли участие 24 спортсмена.

В классе переднеприводных автомобилей (2WD) лидером стал Виктор Воробьев из Санкт-Петербурга. Второе место занял Алексей Иванович (Санкт-Петербург), третье место – Владислав Дивисенко (Псков).

В классе заднеприводных автомобилей (2WD-) призовые места разыграли псковичи: Павел Захарченко, Руслан Русинов и Александр Головко соответственно.

В номинации «Семейный» победу одержала семья Качановых.

В первом этапе первенства Псковской области по автомобильному многоборью (разыгрывается среди подростков с 12 до 18 лет) победу одержал 14-летний Лев Интролигатор (Санкт-Петербург), второе место занял 15-летний Семён Виноградов (Пушкинские Горы).

С положением пилотов после первого этапа можно ознакомиться на сайте федерации.

Второй этап чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью 2023 года - ледовый спринт-слалом «Печоры – 2» состоится 4 февраля на картодроме «Печорский» (Печорский район, 42-й км шоссе Псков - Рига), на новой более протяженной трассе. Заявки на участие принимаются до 3 февраля.