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Общество

Псковичи подарили музею 140 ёлочных игрушек

Фото Псковского музея

В канун старого Нового года Псковский музей-заповедник обратился к жителям города и области с просьбой пополнить коллекцию и передать в дар елочные украшения. На призыв о помощи откликнулись 13 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Музейщики попросили приносить игрушки, которые были произведены до 80-х годов прошлого столетия. При этом материал украшений был не важен. Всего за две недели удалось собрать 140 игрушек. Большинство дарителей рассказали, что украшения хранились у них дома, некоторые от предыдущих хозяев квартир. Вешать их на елки было уже не модно, но и выкидывать рука не поднималась. Узнав о том, что музей-заповедник собирает старые елочные игрушки, многие посчитали, что это хорошая возможность подарить украшениям «вторую жизнь».

Всех дарителей в прошлую субботу пригласили во Двор Постникова, где работает выставка «До Нового года не трогать». Именно там сотрудники музея украсили елку собранными игрушками. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова от всей души поблагодарила всех, кто откликнулся на призыв о помощи.

«Псковичи – необыкновенно отзывчивые люди! Каждый раз это отмечаю, когда они приходят на все наши мероприятия. И то, что сегодня происходит, иначе как рождественско-крещенским чудом я назвать не могу. Отдать старинные игрушки, которые хранились в семье, передавались от бабушек внукам, – это настоящая жертва, – рассказала Светлана Мельникова. – И сегодняшний день, он особенный. Это день формирования новой коллекции Псковского музея-заповедника!»

Дарителям были вручены благодарности и подарки. Куратор выставки провела для них особенную экскурсию, которая в следующем году может быть дополнена рассказами о новых предметах. Часть подаренных игрушек после изучения попадет в музейные фонды на вечное хранение. Остальные будут использованы в работе образовательного музейного центра при подготовке детских программ.

Музейщики готовы и дальше принимать в дар старинные елочные украшения, особенно из ваты и картона, стеклянные бусы и звезды. Двух дарителей, которые не смогли присоединиться к остальным в субботу, в музее дожидаются подарки. Музей просит их откликнуться.

 

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