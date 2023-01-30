Пропавшего более трёх лет назад мужчину ищут в Псковской области

16:23, 30 января 2023, ПАИ

В Псковской области продолжается розыск Евгения Степанова 1989 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 4 августа 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Приметы мужчины - рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза светло-серые.

Пропавший был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е. И. Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.