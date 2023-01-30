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Происшествия

Пропавшего более трёх лет назад мужчину ищут в Псковской области

В Псковской области продолжается розыск Евгения Степанова 1989 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 4 августа 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Приметы мужчины - рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза светло-серые.

Фото: пресс-служба УМВД по Псковской области

Пропавший был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е. И. Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.

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