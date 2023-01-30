Псковские флористы нашли альтернативу голландским цветам

16:57, 30 января 2023, ПАИ

В Пскове флористы нашли альтернативу цветам из Голландии и Эквадора. Об этом рассказала директор студии цветочного дизайна Елена Фролова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Я вам скажу, что я, как патриот, буду с огромным удовольствием торговать российскими цветами. И я это делаю, успешно заменяю. Езжу в Санкт-Петербург, забираю цветы, вот я сегодня ночью вернулась, привезла розы, хризантемы, ирисы, лилии российского производства», - сказала гостья студии.

Елена Фролова также отметила: «С Голландией сейчас сложно. Хотя голландцы молодцы, потому что они выращивают огромный ассортимент цветов. Конечно, нам пока еще до них в этом плане далеко». При этом она подчеркнула, что для псковского бизнеса цветы из Голландии и Эквадора становятся очень дорогими.

«Российский цветок, может быть, немного другой. Например, эквадорская роза, поскольку там очень много солнца, она крупная, большая и ствол у неё толстый, но есть очень много рисков, пока она идет к нам, можно взять хороший цветок, а можно взять и не очень. Российская роза, она немножечко помельче, но, тем не менее, у нее красивая живая листва, она приходит к нам на воде, это значит, что цветок не засушивается, роза пахучая. Вот сейчас я выбираю российские розы», - продолжила Елена Фролова.

Она добавила, что цветы - это очень капризный товар. Находясь в одной и той же пачке и в одном месте, он может стоять две недели, а в другом - и дня не простоит. На это влияет много факторов, например насколько влажно или сухо в помещении.

«Я еще раз повторяю, если есть возможность продавать российские цветы, я в первую очередь буду продавать российские цветы, просто даже из чувства патриотизма. И во многих вопросах мы сейчас уже превзошли иностранных производителей. Наверное, уже лет десять на 8 Марта я торгую российскими тюльпанами, прекрасные тюльпаны. Наши псковские, наши дедовичские тюльпаны замечательные совершенно», - обратила внимание гостья студии.