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Происшествия

Убийство 20-летней давности раскрыли в Псковской области

В Пскове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в 2003 году по факту убийства работница стрелочного поста № 3 станции Березка. Тело сотрудницы нашли в помещении поста с множественными ножевыми ранениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото СУ СК РФ по Псковской области

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено, однако работа по раскрытию преступления не прекращалась.

Следователи совместно с криминалистами и оперативными сотрудниками уголовного розыска УТ СЗФО МВД России и Псковского ЛО МВД России установили обстоятельства тех дней.

Следствие установило, что у потерпевшей были конфликтные отношения с монтёром путей. Благодаря работе следователей и оперативных сотрудников, сумевших установить психологический контакт с родственниками мужчины, а также установить дополнительных свидетелей, которым он проговорился о своей причастности к убийству, удалось получить изобличающие его показания, которые в совокупности с иными доказательствами дали основания для завершения расследования.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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