Убийство 20-летней давности раскрыли в Псковской области

17:26, 30 января 2023, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в 2003 году по факту убийства работница стрелочного поста № 3 станции Березка. Тело сотрудницы нашли в помещении поста с множественными ножевыми ранениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым, предварительное расследование по уголовному делу было приостановлено, однако работа по раскрытию преступления не прекращалась.

Следователи совместно с криминалистами и оперативными сотрудниками уголовного розыска УТ СЗФО МВД России и Псковского ЛО МВД России установили обстоятельства тех дней.

Следствие установило, что у потерпевшей были конфликтные отношения с монтёром путей. Благодаря работе следователей и оперативных сотрудников, сумевших установить психологический контакт с родственниками мужчины, а также установить дополнительных свидетелей, которым он проговорился о своей причастности к убийству, удалось получить изобличающие его показания, которые в совокупности с иными доказательствами дали основания для завершения расследования.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.