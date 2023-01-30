Тело мужчины обнаружили при пожаре в жилом доме в Великих Луках

19:13, 30 января 2023, ПАИ

Возгорание произошло в жилом доме на набережной Грибоедова в Великих Луках.

В результате пожара выгорело внутреннее помещение комнаты размером 4 х 5 м по всей площади и прихожей 2 х 2 м. Огнём уничтожена веранда и кровля на площади 80 квадратных метров.

В ходе тушения пожара обнаружили тело 39-летнего мужчины.

Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение погибшего гражданина с огнём.

По данному факту проводится проверка.