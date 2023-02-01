Февраль: держим руку на пульсе

09:41, 01 февраля 2023, ПАИ

Что принесёт последний месяц зимы, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

Февраль будет очень динамичным месяцем: на небе ни одной ретроградной планеты, а бал правят воздушные знаки. Поэтому скорость и поток событий будут очень высокими.

Энергии первых двух недель самого короткого месяца будут более напряжёнными, поэтому решение сложных вопросов отложите на вторую половину февраля. Лучший период для новых стартов — 21–28 февраля.

5 февраля нас ждёт непростое полнолуние с неблагоприятными аспектами Урана со светилами. События вблизи полнолуния, за несколько дней до и несколько дней после, могут быть непредсказуемыми и стрессовыми. Если вы в течение нескольких недель находились в сложной ситуации, ждите развязки. Полнолуние — это всегда кульминация предшествующих событий, а кульминация с участием Урана может быть опасной и носить взрывной характер. Особенно аккуратными стоит быть Львам, Водолеям, Тельцам и Скорпионам.

Квадрат Солнца с Ураном держится всю первую неделю февраля. На коне окажутся те, кто умеет мыслить нетривиально, ищет неожиданные ходы и разрывает привычные шаблоны. Но лучше всё-таки не делать резких движений. Помните, что дела могут пойти совсем не по тому сценарию, на который вы рассчитывали. В этот же период могут обостряться конфликты в коллективе по принципу «один против всех». Это не очень удачное время для перехода на новую работу, есть опасность «не вписаться».

Первая и последняя недели февраля неудачны для покупки гаджетов и бытовой техники. В этот период могут быть также поломки техники, перебои напряжения в сети.

Первая декада февраля обостряет все имеющиеся конфликты. Также в этот период нежелательны рискованные финансовые операции. Высока вероятность и непредвиденных расходов.

Марс вышел из ретродвижения, развернулся и всё ещё идёт по знаку Близнецов. В феврале снова могут стать значимыми события, которые были актуальны осенью и зимой прошлого года. Если тогда не получалось сдвинуть с мёртвой точки какое-то дело, то сейчас есть все шансы придать процессам динамики. Более удачными в феврале будут краткосрочные проекты.

С 10 по 20 февраля хороший период для романтики, сближения и развития отношений. Но аккуратнее с новыми знакомствами, есть риск нарваться на аферистов. Также этот период очень хорош для творческих людей — вдохновение и новые идеи обеспечены.

20 февраля Венера из чувственных, романтичных Рыб переходит в импульсивный, страстный Овен. Знакомиться будет легче, но у отношений, завязавшихся в последнюю декаду февраля, меньше шансов в долгосрочной перспективе.

11 февраля Меркурий перейдёт в знак Водолея. Общая атмосфера станет более динамичной и дружелюбной. Нас потянет общаться, сбиваться в группы по интересам, искать единомышленников. Любая коллективная работа в этот период идёт лучше. Если вы руководитель и во вверенном вам коллективе есть проблемы, наступает хорошее время, чтобы найти объединяющую всех идею, провести работу по сплочению.

С 13 по 20 февраля при аспекте соединения Солнца с Сатурном может показаться, что проблем слишком много, мир вставляет палки в колёса, зато, если поднапрячься, можно переделать большое количество работы, закрыть старые темы. Здесь как никогда актуальна пословица «терпение и труд всё перетрут». Вы удивитесь результатам, если засучите рукава и отключите эмоции. После новолуния 20 февраля дышать станет легче. Можно стартовать с новыми инициативами и расправлять плечи в ожидании весны. Последняя неделя февраля очень удачна для бизнеса. Также могут быть приятные сюрпризы, связанные с финансами и личной жизнью. И в целом легко поймать удачу за хвост.