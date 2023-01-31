Иностранного студента будут судить в Пскове за кражу денег у друга

11:14, 31 января 2023, ПАИ

В Пскове иностранному студенту грозит штраф за кражу денег с банковского счета друга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В июле 2022 года студент одного из псковских вузов - гражданин иностранного государства пришел в гости к своему другу и попросил у него мобильный телефон, чтобы поиграть в игры. В процессе он решил через установленное на телефоне приложение взять заём на имя своего друга. В приложении была предложена сумма 15 000 рублей, которую иностранец оформил в заём и затем перевел на карту своего товарища. Позже он потратил эти деньги на свои нужды.

Санкция по этому преступлению предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.