Псковичка незаконно прописала группу иностранцев
Две жительницы Пскова и Новосокольников подозреваются в фиктивной регистрации группы граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По данным полиции, в минувшем году безработная 40-летняя псковичка незаконно поставила на регистрационный учет группу граждан Республики Таджикистан, а также восемь граждан Российской Федерации.
А 38-летняя жительница Новосокольников фиктивно прописала шестерых российских граждан тоже без фактического их пребывания по месту регистрации.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.
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