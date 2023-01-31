Псковичка незаконно прописала группу иностранцев

10:53, 31 января 2023, ПАИ

Две жительницы Пскова и Новосокольников подозреваются в фиктивной регистрации группы граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, в минувшем году безработная 40-летняя псковичка незаконно поставила на регистрационный учет группу граждан Республики Таджикистан, а также восемь граждан Российской Федерации.

А 38-летняя жительница Новосокольников фиктивно прописала шестерых российских граждан тоже без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.