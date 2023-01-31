День открытых дверей прошел в псковском ЗАГСе

11:06, 31 января 2023, ПАИ

День открытых дверей прошёл в особняке Лавриновского в Пскове. На мероприятии будущие молодожёны смогли встретиться со свадебными консультантами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Директор центра проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова рассказала гостям о возможностях особняка Лавриновского как культурного пространства для проведения торжественных награждений, конференций, лекториев, площадки для фотосессий, профессиональных и личных торжеств.

О тонкостях свадебных фуршетов рассказала управляющая псковским рестораном Екатерина Вяткина. Она презентовала выездной барный кейтеринг, объяснила, какой формат кейтеринга подойдет для особняка Лавриновского, и поделилась преимуществами свадебного фуршета перед традиционным банкетом.

Пары в свою очередь интересовались, на какое количество гостей можно устроить фуршет в особняке Лавриновского, что лучше заказать на свадьбу - кэнди-бар или торт, как рассчитать алкоголь на одного гостя и нужен ли шатёр для летнего кейтеринга.



«Начальник отдела специальных программ комитета юстиции Александр Неронов провёл экскурсию по особняку, погрузил в историю и раскрыл тайны великолепного интерьера одного из красивейших зданий Пскова. Специалист отдела ЗАГС ответил на правовые вопросы будущих молодожёнов и даже записал одну пару на подачу заявления о заключении брака», - рассказали в ТКД.

Проект «Свадебный консультант» позволяет будущим молодоженам грамотно подготовиться к самому главному торжеству и учесть все нюансы. Следующая встреча пройдёт 8 февраля. Вход бесплатный, по предварительной записи.