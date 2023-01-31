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Происшествия

Псковские пенсионерки отдали мошенникам 700 тысяч рублей

Более 700 тысяч рублей потеряли жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками в период с 28 по 30 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, за два последних дня трем пенсионеркам из Великих Лук, Великолукского района и Невеля 1937, 1940 и 1930 годов рождения позвонили неизвестные и сообщили собеседникам, что их знакомая, внучка и дочь якобы за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. Женщинам предложили решить возникшие проблемы финансовым путем. И те, поддавшись на ухищрения мошенников, передали прибывшим к ним курьерам, а также перевели через банкомат свои сбережения на общую сумму 700 тысяч рублей.

Кроме того, житель поселка Плюсса 30 января тоже стал жертвой мошенников.  Злоумышленники ввели его в заблуждение при совершении операции купли-продажи товара на одном из интернет-сайтов и получили более 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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