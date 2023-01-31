Пскович избил мужчину в магазине за долгий выбор продуктов

12:15, 31 января 2023, ПАИ

Псковича будут судить за избиение мужчины в магазине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Ночью обвиняемый решил зайти в магазин и оказался в очереди. При этом его возмутила медлительность другого покупателя, который, по мнению обвиняемого, долго выбирал продукты. В итоге словесная перепалка переросла в драку.

Обвиняемый наносил удары по лицу и спине оппонента. В результате последний получил перелом нижней стенки левой глазницы и верхней стенки левой верхнечелюстной пазухи с отеком и кровоподтеком.

Санкция по данному преступлению предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или принудительных работ на срок до трех лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.