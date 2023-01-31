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Общество

В 1,5 раза увеличен запас семян для восстановления лесов в Псковской области

Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте «Экология» за четыре года увеличили в 1,5 раза объем запасенных семян ценных пород древесины - сосны и ели, необходимых для лесовосстановления. На данный момент этот объем составляет 558 кг, что является наибольшим показателем и позволяет обеспечить сеянцами этих деревьев все районы области, сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Для нашего региона главный приоритет в развитии лесовосстановления - это обеспечение собственным посадочным материалом, это крайне важно для всех районов. Благодаря нацпроекту удалось сформировать запас семян общим объемом в 558 кг, что в 1,5 раза превышает показатели четырехлетней давности. Это большой объем: этого достаточно для того, чтобы удовлетворить потребность всех районов Псковской области в полной мере», - приводит слова Виктора Мусатова РИА Новости.

Общая площадь земель лесного фонда в регионе составляет почти 2,4 млн гектар. В том числе почти 650 тысяч гектар - это защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарковые леса, а также леса вокруг глухариных токов. Площадь эксплуатируемых лесов, то есть территорий, где можно проводить сплошные рубки, составляет порядка 1,7 млн гектаров.

Он также добавил, что увеличение объемов семенного фонда в регионе произошло за счет повышения производительности профильных предприятий, которые занимаются лесовосстановлением.

«У нас осуществляют заготовку семян предприятия, у которых есть свои теплицы и поля для посадочного материала, в том числе и наше автономное учреждение - «Псковский лесопитомник». Одна из задач на ближайший период - обеспечить восполнение семян сосны и ели. По ели это сделать сложнее, потому что урожайные годы приходятся один раз на семь лет. Наша задача - обеспечить себя собственными семенами, и мы ее выполняем», - резюмировал глава регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.

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