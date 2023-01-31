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Общество

Реставрацию колокольни Троицкого собора и храма Козьмы и Дамиана завершат в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета Вадимом Нэдиком. На встрече обсуждались ключевые направления работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия в этом году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Говоря о приоритетных задачах, Михаил Ведерников сделал акцент на необходимости усилить работу по сохранению архитектурных памятников и реализации комплекса мер в связи с неудовлетворительным содержанием объектов культурного наследия. Дополнительные мероприятия в первую очередь должны быть направлены на взаимодействие с собственниками, которые длительное время ничего не делают по содержанию зданий — объектов культурного наследия. По данным комитета по охране ОКН, в Пскове 19 таких объектов. С одним недобросовестным владельцем здания XVII века в Арбитражном суде ведется судебное разбирательство.

Михаил Ведерников также поручил актуализировать данные о количестве памятников архитектуры на территории области, находящихся в неудовлетворительном состоянии. По решению губернатора, вопрос сохранения таких зданий будет вынесен на рассмотрение Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия.

В целом в этом году планируется провести мониторинг состояния более 520 объектов культурного наследия. В прошлом году специалисты ведомства проанализировали состояние такого же числа памятников, отметил руководитель комитета.

Говоря о планах на текущий год, Вадим Нэдик рассказал о продолжении работы по установлению зон охраны. В настоящее время разрабатывается проект границ исторического поселения «Себеж», а также проект границ объединенных зон охраны режимов и требований к градостроительным регламентам объектов культурного наследия, расположенных в Опочке. Кроме того, планируется определить границы территорий около 40 различных памятников.

Речь зашла и о планах по реконструкции и реставрации. Только АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» будет вести работы на 46 памятниках архитектуры.

Целый ряд объектов приведут в порядок в рамках подготовки к 550-летию Печор. Уже сейчас реставраторы трудятся над обновлением и восстановлением ряда зданий ансамбля Свято-Успенского Псковско-Печерского монастыря и центра города Печоры.

Также в этом году планируется завершить реставрацию псковского храма Козьмы и Дамиана с Примостья из списка ЮНЕСКО, а также колокольни ансамбля Псковского кремля. Сейчас почти наполовину восстановлена кровля на монастырской церкви Старое Вознесение XV века в Пскове, полностью объект будет готов к 1 мая, заметил Вадим Нэдик. При поддержке федерального центра возобновятся реставрационные работы на ансамбле Порховской крепости XIV века. Близки к окончанию противоаварийные и консервационные работы на усадьбе «Княжьи Горки» в Дедовичском районе.

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