Путин одобрил создание центров совместной подготовки военных России и Белоруссии

14:14, 31 января 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства России о подписании соглашения между РФ и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил двух стран. Соответствующее распоряжение президента от 31 января опубликовано на портале правовой информации.

Глава государства поручил Минобороны провести с участием МИД переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение.

Ранее сообщалось, что ратифицировано соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз.