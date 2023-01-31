Топ-10 лучших отелей и ресторанов определили в Пскове

16:03, 31 января 2023, ПАИ

Топ-10 ресторанов и отелей по итогам 2022 года назвали в Пскове сегодня, 31 января. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила председатель общественного совета при комитете по туризму Псковской области Елена Селецкая.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы подвести итоги 2022 года, пригласили рестораторов, отельеров, тех, которые вошли по отзывам гостей и мнению туроператоров, работающих на территории нашего региона, в топ-10», - сказала Елена Селецкая.

Топ-10 отелей:

Отель «Покровский» Отель «Old Estate» Отель «Двор Подзноева» Усадебный комплекс «Имение Алтунъ» Отель «Барселона» Гостиница «Архангельская» Спортивно-туристический комплекс «Раздолье» Гостиничный комплекс «Изборск» Отель «Золотая набережная» Эко-отель «Заозерье»

Организатором мероприятия выступает общественный совет при комитете по туризму и комитет по туризму Псковской области. «Была создана комиссия по подсчету голосов наших туроператоров и оценке отзывов туристов, посещающих наш регион, опубликованных в интернете», - объяснила Елена Селецкая.

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Топ-10 ресторанов:

Ресторан «Покровский» Ресторан «Хельга» Ресторанный комплекс «Двор Подзноева» Ресторан «Амбар под дубами» Трактиръ «903» Кафе «Несвятые святые» Ресторан «Пушкин-Парк» Ресторан «Ресторация «Изборск» Ресторан Пивоварии «Мюнхель» Музейное кафе «Блинная» государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»

Мероприятие проводится в регионе с 2016 года. «Эти рейтинги помогают ресторанам и отелям улучшать свой сервис, искать новые пути в своей работе и, прежде всего, повышать уровень нашего региона», - подытожила организатор.