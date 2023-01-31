Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Топ-10 лучших отелей и ресторанов определили в Пскове

Топ-10 ресторанов и отелей по итогам 2022 года назвали в Пскове сегодня, 31 января. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила председатель общественного совета при комитете по туризму Псковской области Елена Селецкая.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы подвести итоги 2022 года, пригласили рестораторов, отельеров, тех, которые вошли по отзывам гостей и мнению туроператоров, работающих на территории нашего региона, в топ-10», - сказала Елена Селецкая.

Топ-10 отелей:

  1. Отель «Покровский»
  2. Отель «Old Estate»
  3. Отель «Двор Подзноева»
  4. Усадебный комплекс «Имение Алтунъ»
  5. Отель «Барселона»
  6. Гостиница «Архангельская»
  7. Спортивно-туристический комплекс «Раздолье»
  8. Гостиничный комплекс «Изборск»
  9. Отель «Золотая набережная»
  10. Эко-отель «Заозерье»

Организатором мероприятия выступает общественный совет при комитете по туризму и комитет по туризму Псковской области. «Была создана комиссия по подсчету голосов наших туроператоров и оценке отзывов туристов, посещающих наш регион, опубликованных в интернете», - объяснила Елена Селецкая.

Топ-10 ресторанов:

  1. Ресторан «Покровский»
  2. Ресторан «Хельга»
  3. Ресторанный комплекс «Двор Подзноева»
  4. Ресторан «Амбар под дубами»
  5. Трактиръ «903»
  6. Кафе «Несвятые святые»
  7. Ресторан «Пушкин-Парк»
  8. Ресторан «Ресторация «Изборск»
  9. Ресторан Пивоварии «Мюнхель»
  10. Музейное кафе «Блинная» государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»

Мероприятие проводится в регионе с 2016 года. «Эти рейтинги помогают ресторанам и отелям улучшать свой сервис, искать новые пути в своей работе и, прежде всего, повышать уровень нашего региона», - подытожила организатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2023

Топ-10 лучших отелей и ресторанов определили в Пскове
31 января 2023

Льготную ипотеку смогли получить шесть псковских ИТ-специалистов

30 января 2023

Как чувствует себя цветочный бизнес, обсудят на «Серебряном дожде»
27 января 2023

Путин поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции
26 января 2023

В России опробуют систему, не позволяющую продавать просрочку
26 января 2023

Псковский эксперт описал преимущества единой квитанции за ЖКХ на примере проекта Сбера
25 января 2023

Расширение списка получателей льгот по транспортному налогу поддержали в Собрании
25 января 2023

Круглый стол «Оплата услуг ЖКХ по одной квитанции» проходит в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...