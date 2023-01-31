Псковичей предупредили о подорожании такси

17:33, 31 января 2023, ПАИ

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Услуги такси подорожают на 10-20 % в России, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на главу общественного совета по развитию такси Ирину Зарипову.

Отмечается, что это произойдёт не одномоментно, а постепенно и в течение года. В первую очередь на изменение тарифов повлияют рост цен на запчасти и новые автомобили, а также увеличение расходов на страхование.

Помимо этого, о росте цен на такси еще в ноябре заявлял крупнейший игрок на рынке - «Яндекс.Такси». При этом псковские операторы смотрят на вопрос о повышении цен по-другому. «Мы же понимаем, что у людей тоже финансовое положение сейчас не очень хорошее», - пояснил «АиФ-Псков» директор одной из местных служб такси.

Но всё же службы такси Пскова не исключают роста цен в будущем в связи с удорожанием обслуживания автомобиля и запчастей.