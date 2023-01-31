Пскович осужден за насилие над подростком в течение 4 лет

17:44, 31 января 2023, ПАИ

Пскович понесет наказание за 11 преступлений против половой неприкосновенности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении девяти преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), и двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Подсудимый в период с 2015 по 2019 год совершил 11 преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней на момент совершения преступлений.

Суд по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.