Более двух миллионов рублей перевели псковичи мошенникам

11:57, 01 февраля 2023, ПАИ

Более двух миллионов рублей перевели жители Великих Лук, Новоржева и Себежского района мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Великих Лук, Новоржева и Себежского района звонили незнакомцы, которые путем обмана под различными предлогами завладели их деньгами.

В частности, собеседники предлагали доверчивым жителям региона свою помощь в оказании медицинских услуг, а также предотвращении попыток несанкционированного оформления на них кредитов и списания денег с банковского счета.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.