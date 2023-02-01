1 февраля часть посетителей смогут побывать в Изборском музее бесплатно
1 февраля некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.
Список категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение музея в первую среду месяца:
- воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ;
- лица, не достигшие восемнадцати лет;
- граждане, обучающиеся по основным* профессиональным образовательным программам;
- пенсионеры;
- многодетные семьи.
Также бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
Кроме того, бесплатно прийти в музей могут псковичи и гости региона, не достигшие 16-летнего возраста, граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, и сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ.
Для прохода в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории. Администратор-кассир вправе запросить у посетителя эти документы.
* К основным образовательным программам относятся:
образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки.