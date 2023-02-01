1 февраля часть посетителей смогут побывать в Изборском музее бесплатно

11:38, 01 февраля 2023, ПАИ

1 февраля некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Список категорий граждан, имеющих право на бесплатное посещение музея в первую среду месяца:

- воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ;

- лица, не достигшие восемнадцати лет;

- граждане, обучающиеся по основным* профессиональным образовательным программам;

- пенсионеры;

- многодетные семьи.

Также бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Кроме того, бесплатно прийти в музей могут псковичи и гости региона, не достигшие 16-летнего возраста, граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, и сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ.

Для прохода в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории. Администратор-кассир вправе запросить у посетителя эти документы.

* К основным образовательным программам относятся:

образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки.