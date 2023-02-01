Псковича с наркотиками задержали на железнодорожном перегоне

12:31, 01 февраля 2023, ПАИ

На железнодорожном перегоне Любятово - Черняковицы в Псковской области по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержан 36-летний местный житель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Во время досмотра у мужчины изъяли сверток с двумя полимерными пакетиками с порошкообразным кристаллическим веществом белого цвета. Порошком оказался мефедрон массой 3,26 грамма.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Следственным отделением Псковского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.