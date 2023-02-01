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Общество

Более 500 студентов-медиков обучаются по целевому направлению из Псковской области

Более 550 студентов и 60 ординаторов обучаются по целевому направлению из Псковской области в сфере здравоохранения. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Он подчеркнул, что в регионе особое внимание уделяется привлечению новых кадров в здравоохранение Псковской области. «Больше всего наших студентов обучается в Псковском государственном университете, Санкт-Петербургском медицинском университете им. И. П. Павлова, Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете, Северо-Западном университете им. И. И. Мечникова и Смоленском медицинском университете», - уточнил глава региона.

В этом году заканчивают целевое обучение (с учётом ординатуры) почти 60 человек. 43 из них планируют приступить к работе в Псковской области.

«Молодые специалисты начнут работать в Островской, Новосокольнической, Опочецкой, Великолукской и Псковской межрайонных больницах, Псковской городской больнице, онкодиспансере, перинатальном центре, областном центре психиатрии и наркологии и областной клинической больнице», - написал Михаил Ведерников.

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