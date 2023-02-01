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Общество

Более 100 млн рублей получили псковичи через сервис «Деньги до зарплаты»

Фото: Сбер

Порядка 20 тысяч раз воспользовались жители Псковской области сервисом Сбербанка «Деньги до зарплаты» в 2022 году. Им было выдано 112 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Сервис «Деньги до зарплаты» предназначен для зарплатных клиентов Сбера (тех, которые получают зарплату на карту Сбербанка). Подать заявку можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Её рассмотрят за несколько минут и без справок, а после одобрения деньги будут перечислены на карту. Максимальная сумма займа — до половины зарплаты, срок — один месяц. Потратить их можно на любые цели — от покупки необходимого товара до повседневных нужд. Вернуть деньги нужно после зарплаты, сумма спишется автоматически — напоминание о списании придёт за два дня.

Также к привилегиям зарплатных клиентов относятся: бесплатное обслуживание СберКарты, пониженная ставка по потребительскому кредиту; скидка на налоговый вычет, на страховку от мошенников, а для новых клиентов — подписка СберПрайм на три месяца всего за один рубль и скидка 30% на сотовую связь от СберМобайла.

«Четырехкратный рост показывает сервис «Деньги до зарплаты» в 2022 году. С каждым месяцем он становится популярнее, ведь Сбер предлагает зарплатным клиентам уникальную услугу. Сервис значительно дешевле микрозаймов, а его условия — простые и прозрачные. Например, за каждую тысячу рублей, взятую в долг при сумме займа до 30 000 рублей, переплата составит всего 20 рублей, а при общей сумме займа более 30 тысяч рублей цена за каждую тысячу рублей составит всего 14 рублей в месяц. Кроме того, у наших зарплатных клиентов есть ещё ряд преимуществ, например более низкие ставки по кредитам на любые цели, скидки на страховку и налоговый вычет. Поэтому получать зарплату на карту Сбера не только удобно и надёжно, но ещё и выгодно», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

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