Великолучанин задержан при попытке украсть алкоголь

14:41, 01 февраля 2023, ПАИ

Росгвардейцы в Великих Луках задержали мужчину, который пытался похитить спиртные напитки из продуктового магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии России по Псковской области.

31 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию, что в магазине на улице М. Кузьмина сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 49-летнего мужчину, который похитил из торгового зала спиртные напитки.