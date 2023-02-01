Драму «Чекаго» показал в Красноярске псковский режиссер

15:35, 01 февраля 2023, ПАИ

Премьерный показ фильма «Чекаго», который снял в Сибири режиссер из Пскова Николай Рыбников, состоялся в Красноярске. Об этом автор кинокартины сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и отметил, что в настоящее время обговаривается время показа премьеры в Пскове.

На премьере присутствовал и ключевой герой кинокартины – заслуженный артист России Юрий Кузнецов, известный многим россиянам по роли Мухомора из «Улицы разбитых фонарей» и фильму «Брат», пишет «Комсомольская правда».

Криминальная драма, созданная при поддержке Министерства культуры РФ, рассказывает о жизни молодых ребят в суровой Сибири. Главный герой фильма – Никита – живет в маленьком городе под названием Чегаринск, который находится на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с запрещенными веществами, и во время поездки в Красноярск Никита чудом не попадает в руки полиции.

В ленте снялись Юрий Кузнецов («Брат», «Улицы разбитых фонарей»), Игорь Жижикин («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Мажор»), Иван Кокорин («9 рота», «Брат-2»), Данил Стеклов («Майор Гром», «Воланд»), Галина Безрук («Родком») и другие.

Николай Рыбников родился в 1987 году в Пскове. В 2010-м окончил университет Министерства обороны РФ по специальности «военная журналистика», в 2017 году – высшие курсы ВГИКа (мастерская режиссуры В. Ахадова). Снял более десяти документальных фильмов о правоохранительных органах, а также четыре короткометражные игровые картины. Многократный призёр различных кинофестивалей.