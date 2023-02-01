Ударившего мать скалкой мужчину будут судить в Пскове

16:22, 01 февраля 2023, ПАИ

Уголовное дело в отношении псковича, который деревянной скалкой ударил мать по голове, направлено в суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Мужчина пришел домой пьяным и попросил мать приготовить ему яичницу, однако та ему отказала, так как он вел себя грубо. После этого у них начался конфликт, в ходе которого женщина ушла в другую комнату, а сын направился за ней и ударил ее деревянной скалкой по голове. Пострадавшая сразу же побежала к соседке, которая оказала ей первую медицинскую помощь и вызвала полицию.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.