Ребёнок чудом спасся из горящей квартиры в Невеле

16:37, 01 февраля 2023, ПАИ

Возгорание произошло в квартире двухэтажного дома на улице Кирова в городе Невеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По словам хозяина квартиры, загорелась проводка от зарядки или ноутбука. В квартире, расположенной на первом этаже, находился ребёнок, который быстро выскочил в окно.

Пострадавших нет.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.