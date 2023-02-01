Ребёнок чудом спасся из горящей квартиры в Невеле
Возгорание произошло в квартире двухэтажного дома на улице Кирова в городе Невеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
По словам хозяина квартиры, загорелась проводка от зарядки или ноутбука. В квартире, расположенной на первом этаже, находился ребёнок, который быстро выскочил в окно.
Пострадавших нет.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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