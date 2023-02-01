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Культура

Галерея «Цех» приглашает на открытие выставки «Камень, дерево, бумага»

Выставка псковских художников «Камень, дерево, бумага» откроется в галерее «Цех» завтра, 2 февраля, в 18:00, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«В основном на выставке представлены иконы, работы вдохновившихся русской культурой авторов, выполненные из разных материалов. Например, у нас есть иконы на камне, дереве и так далее», – рассказала руководитель галереи «Цех» Марина Николаева. 

Она также отметила, что выставка будет работать с 12:00 до 19:00. Посетить галерею можно до 5 марта.

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