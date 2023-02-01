Газопровод начали строить в деревне Лесицко Печорского района

18:41, 01 февраля 2023, ПАИ

Строительные работы для догазификации начались в деревне Лесицко Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Псков».

Организация приступила к строительству внутрипоселкового газопровода протяжённостью 4 км для газификации деревни Лесицко. Проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

«Мы стараемся вести работы максимально быстро. Уже построен участок газопровода протяжённостью 1,7 км. Завершить строительство распределительных сетей планируем весной», — отметил генеральный директор организации «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.